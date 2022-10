Il rapinatore col casco intergrale rosso

È entrato in farmacia col casco integrale e l'ha rapinata. L'accaduto alle 18 di martedì 4 ottobre in via Compagnoni, zona est di Milano.

Clienti e titolare del negozio hanno visto arrivare un uomo robusto con indosso un casco integrale rosso. Arrivato vicino alla cassa si è fatto consegnare i soldi, circa 200 euro. Subito dopo ha minacciato la farmacista, intimandole di aprirgli la cassaforte, ma quando lei ha spiegato di non avere le chiavi, ha desistito.

Prima di allontanarsi con i contanti, l'uomo ha anche rubato lo smartphone, un Samsung a13, della farmacista prendendolo dal bancone.