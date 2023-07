Banda all’assalto della gioielleria a Milano; il blitz con pistola e martello

Il raid da una scala laterale, la minaccia con la pistola, le vetrine spaccate e la fuga col bottino. Rapina venerdì mattina nella gioielleria Di Valenza di viale Umbria 16, finita nel mirino di una banda che è entrata in azione poco dopo le 10.

I rapinatori, almeno quattro, sono entrati da una porticina laterale che dà accesso al centro commerciale in cui si trova la gioielleria. I banditi, tutti con tuta da imbianchino addosso e cappellino in testa, hanno mostrato il calcio di una pistola ai due dipendenti presenti e hanno spaccato le vetrine rubando i gioielli. Per garantirsi la fuga, hanno poi spruzzato la schiuma di un estintore e sono fuggiti dallo stesso punto in cui erano entrati.

Ancora da quantificare il bottino, che sarebbe ingente. Sul posto i carabinieri del Radiomobile, coordinati dal tenente colonnello Carmine Elefante, e gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche.