Il trasfertista del Rolex arrestato in autostrada poche ore dopo una rapina a Milano

Stava tornando a casa in auto dopo avere rapinato un Rolex da 80mila euro a Milano. Ma è incappato in un controllo della polizia stradale ed è stato arrestato insieme ad un complice. E' successo sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

Gli agenti della stradale, mentre erano di pattuglia, hanno notato il comportamento sospetto del guidatore di una Citroen C3 che, vedendo l'auto della polizia, ha accelerato. Ne è scaturito un rapido avvicinamento con l'intimazione di fermarsi a una piazzola di sosta. Gli agenti hanno perquisito i due giovani. Nella cintura dei pantaloni del più grande dei due, un 27enne napoletano, hanno trovato il Rolex. Con rapidi accertamenti hanno scoperto che era stato rubato a un imprenditore a Milano, poche ore prima. Pertanto è stato arrestato per rapina. Il suo amico, un 20enne, aveva invecee un Patek Philippe, di cui al momento è ignota la provenienza: in attesa del completamento delle indagini, è stato denunciato per ricettazione.