Milano, rapina a bordo del treno: 3 arresti

Tre persone arrestate per una rapina a bordo di un treno. L'accaduto nei giorni scorsi a Milano Bovisa, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Sono finiti in manette tre stranieri tra i 23 e i 33 anni, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata. A chiedere l'intervento degli agenti della Polfer è stata la vittima della rapina, la quale mentre era a bordo di un treno partito da Erba e diretto a Milano Cadorna.

Il ragazzo è stato avvicinato dagli aggressori che gli hanno portato via lo smartphone. In base alla sua testimonianza, i poliziotti hanno effettuato un controllo in stazione individuando i tre presunti autori della rapina, due marocchini e un algerino, i quali erano ancora in possesso del cellulare. Dopo essere stati riconosciuti dalla vittima, i rapinatori sono stati arrestati e condotti a San Vittore.