Rapinano i passanti e scappano: caccia ai ladri in monopattino

Due aggressioni in pochi minuti e poi la fuga a bordo del monopattino elettrico. Gli agenti della questura sono alla ricerca di due rapinatori che nella giornata di domenica hanno prima cercato di scippare la collannina dal collo di un ragazzo italiano di 20 anni. Il fatto è avvenuto in via Colletta, pochi minuti prima delle 19. Un colpo fallito per la reazione del giovane, che alla fine è stato solo spintonato al suolo.

Dieci minuti dopo, gli stessi due, in viale Umbria, hanno strappato dal collo di una 49enne una collana d'oro. In questo caso il colpo è stato portato a termine dalla coppia che poi ha fatto perdere le tracce a bordo della tavoletta elettrica.