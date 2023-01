Legata e derubata: notte choc per l'influencer Roberta Martini

Attimi di paura per l'influencer e imprenditrice Roberta Martini, rapinata nel suo appartamento da tre uomini rimasti al momento ignoti. È successo alle tre e un quarto di venerdì notte in zona Porta Romana. La donna non è rimasta ferita e ha lanciato l'allarme lei stessa a rapina avvenuta.

I tre, col volto travisato dai passamontagna, sono entrati attraverso la finestra al piano terra e hanno costretto la donna, che ha 48 anni e un passato da top model (su Instagram è molto seguita con quasi 500mila follower, ndr), ad aprire la cassaforte. Poi l'hanno legata con delle fascette e hanno svuotato la cassaforte, dove c'erano 5mila euro in contanti e vari gioielli il cui valore è in via di quantificazione. Infine l'hanno liberata e si sono dati alla fuga.

Dal racconto di Martini sembra che avessero un accento dell'est europeo. Sul posto si è recata la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.