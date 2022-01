Due ragazzi minacciati con un coltello e rapinati di giubbotto e orecchini

Minacciati e costretti a consegnare il bottino. Due ragazzi, un 20enne ucraino e un 25enne romeno, sono stati rapinati all'alba di mercoledì a Milano da due uomini che per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il blitz dei malviventi, stando a quanto riferito dalle stesse vittime alla polizia, è scattato verso le cinque di mattina in via Corio, a due passi dalla fermata metropolitana di Porta Romana. Il 20enne e il 25enne sarebbero stati avvicinati da altri due uomini, che li avrebbero minacciati con un coltello in pugno.

I rapinatori avrebbero costretto i due giovani a consegnare loro un cellulare, un giubbotto e degli orecchini per poi fuggire. I due hanno quindi chiesto aiuto alla polizia e hanno denunciato lo "scippo". Nessuno di loro è rimasto ferito né ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.