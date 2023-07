La coppia con la Maserati pestata nel box per un Rolex e un Bulgari con brillanti

Una Maserati Mistral si lascia alle spalle i grattacieli di Porta Nuova e svolta in via Gino Bramieri. Le porte automatiche del garage si aprono e la macchina d'epoca entra. Pochi secondi dopo un'Audi A4 grigia "scorre" dietro a poca distanza e si ferma. Scendono in tre: uno si ferma davanti alla cellula per bloccare il cancello, gli altri due vanno giù, al meno uno. In un attimo scatta il raid. I due uomini si avventano sulle prede designate, moglie e marito - 66 anni lui, 56 lei -, entrambi farmacisti. La violenza esplode in un lampo: i due tirano fuori l'uomo dalla macchina, lo pestano e gli portano via un Rolex Gmt master da 13mila euro. Poi fanno lo stesso con la donna, intervenuta in difesa del compagno. Calci e pugni anche a lei, che perde un orologio Bulgari con brillanti da 20mila euro.

La firma sul colpo non è quella dei gruppi di trasfertisti che da anni raggiungono Milano per fare razzie, né dei branchi - quelli più improvvisati - di nordafricani che colpiscono in superiorità numerica, soprattutto nelle zone della movida. La firma è di due giovani di etnia rom: non sono specialisti degli orologi di lusso, colpiscono ovunque vedano una possibilità, non solo a Milano. E quel giorno, il 23 marzo del 2023 fanno il colpo grosso forse senza neanche immaginarlo.

A entrare in azione sono un ragazzo identificato ma attualmente ricercato e il 20enne, nato in Spagna, Fernando Gheorghe, che quel giorno festeggia il compleanno e che è stato bloccato sabato a Modena con un fermo del pm di Milano Rosario Ferracane. A incastrarli sono stati gli agenti della sezione anti rapine della squadra mobile, coordinati da Marco Calì e Francesco Federico, che frame dopo frame, cella telefonica dopo cella telefonica, hanno rimesso insieme tutte le tessere del puzzle. Il lavoro degli investigatori, inevitabilmente, era partito proprio dalle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso - per buona parte - il raid, compiuto con le mascherine sul volto per non essere riconosciuti.

Da lì gli agenti hanno riconosciuto la macchina usata dai due rapinatori e dal loro palo: un'Audi A4 poi ritrovata giorni dopo a Cinisello Balsamo e risultata intestata a un italiano che, sulla carta, e solo sulla carta, è proprietario di ottanta veicoli. Dall'analisi dei telefoni risultati attivi nella zona della rapina, alla stessa ora, i poliziotti hanno invece isolato due utenze palesemente utilizzate per dei telefoni citofoni, cellulari che vengono accesi per comunicare soltanto tra di loro, chiaramente per sfuggire alle forze dell'ordine.

Un'impresa in realtà non riuscita al 20enne e al complice. Proprio grazie alle utenze, infatti, gli agenti sono riusciti a risalire ad altre due schede Tim risultate attivate nel pomeriggio del 29 aprile in un negozio della provincia di Roma. Guardando le immagini registrate dagli occhi elettronici del locale, gli investigatori hanno immediatamente "riconosciuto" i due che le avevano acquistate: gli stessi che avevano firmato il raid in via Bramieri, dopo il quale il 66enne era finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, mentre la moglie se l'era cavata con ferite guaribili in dieci giorni. L'ultima tessera del puzzle che ha fatto scattare le manette.

Seguendo i due sospetti, i poliziotti hanno poi tracciato una serie di movimenti tra Avellino, la provincia di Viterbo, Bologna - dove uno dei due avrebbe messo a segno almeno un'altra rapina -, ma soprattutto la Romania. Ed è verosimile che i bottini dei colpi finissero proprio lì.