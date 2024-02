Escono dal locale e vengono aggrediti da 12 ragazzi: pestati e rapinati

Accerchiati, pestati e rapinati. Un ragazzo di 20 anni, cittadino svizzero, e uno di 19, francese, sono stati aggrediti e derubati nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza XXV aprile a Milano, a due passi da corso Como e dal cuore della movida meneghina.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 3 sono usciti da un locale e sono stati sorpresi da un gruppo di dodici giovani, che li hanno bloccati e colpiti. I rapinatori hanno picchiato le due vittime e hanno preso un cellulare e una collana d'oro cercando poi di fuggire.

Il branco è stato fermato dai poliziotti delle volanti, che hanno identificato i 12 aggressori, arrestando due di loro, quelli trovati in possesso del bottino. In manette, con l'accusa di rapina aggravata in concorso, sono finiti un 19enne egiziano e un 20enne marocchino.