Spray al peperoncino negli occhi e pugni in faccia: 24enne rapinato in centro a Milano

Lo hanno aggredito in due. E gli hanno portato via tutto quello che aveva. Un ragazzo di 24 anni, un giovane del Gambia, ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato mercoledì sera mentre si trovava sui bastioni di Porta Venezia a Milano.

A metterlo nel mirino sarebbero stati due uomini, che lui stesso ha descritto come connazionali che conosce di vista. I due gli avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino sul volto e lo avrebbero poi colpito con una serie di pugni in pieno viso. Quindi, dopo l'aggressione, gli avrebbero portato via 40 euro e uno zainetto con all'interno i documenti ed altri effetti personali.

Il 24enne, ferito, è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli per essere medicato: ha riportato contusioni all'orecchio e al naso e ne avrà per qualche giorno. Gli agenti della Questura, allertati proprio dai sanitari, hanno raccolto la sua testimonianza e sono ora sulle tracce dei rapinatori.