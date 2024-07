Imprenditore rapinato a Milano: scippato del Cartier da 40mila euro

Aggredito e derubato. Un uomo di 50 anni, un imprenditore italiano, è stato rapinato mercoledì sera a Milano da due scippatori che sono riusciti a portargli via un orologio Cartier da 42mila euro. Il raid della coppia è avvenuto in via Plinio, in zona Lima, in centro città.

I due, stando a quanto la stessa vittima ha poi raccontato alla polizia, hanno sorpreso il 50enne alle spalle, gli hanno immobilizzato il polso e gli hanno strappato il prezioso cronografo. L'imprenditore non ha poi potuto far altro che chiedere aiuto alle forze dell'ordine, ma all'arrivo delle volanti i due avevano già fatto perdere le loro tracce, col bottino.

Tra furti con destrezza - quasi sempre con la "tecnica dell'abbraccio" - e vere e proprie rapine, gli orologi di lusso continuano evidentemente a essere "ricercatissimi" dai ladri a Milano. Soltanto mercoledì scorso, nel giro di pochi minuti, un 17enne e un 22enne erano stati rapinati di due Rolex tra via Tocqueville e piazza Freud, nel cuore della zona della movida.