Buttato a terra e rapinato di tutto da due uomini

Aggredito, spintonato fino a cadere a terra e rapinato di tutto. Questo l'episodio denunciato da un 55enne italiano che si trovava in via Ferrante Aporti verso la mezzanotte di venerdì 10 febbraio. Fermato dai carabinieri uno dei due aggressori.

La vittima ha riferito al nucleo Radiomobile di passaggio nella zona di essere stato appena aggredito da due uomini nordafricani che gli avevano portato via giubbotto, portafogli e Iphone. Poco dopo un'altra pattuglia è intervenuta in piazza Duca d'Aosta per una lite e, proprio grazie al giubbino appena rubato (di cui aveva sentito la descrizione), ha riconosciuto uno dei due rapinatori.

L'uomo - un 29enne marocchino con divieto di dimora a Milano - grazie a una perquisizione è stato trovato anche in possesso del portafogli del 55enne. A quel punto è stato fermato per rapina aggravata in concorso.