Ragazzino di 14 anni rapinato in strada: minacciato con una bottiglia per la collanina

La bottiglia di vetro usata come 'arma'. Poi la fuga, fallita per uno di loro. Un ragazzino di 16 anni, un giovane italiano, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver aggredito - insieme a un complice, per ora scappato - un 14enne.

Il blitz dei due è avvenuto verso le 23 in piazzale Lavater, dove il minorenne è stato bloccato alle spalle e minacciato con un coccio di bottiglia dai baby malviventi, che sono poi scappati con una sua collanina in oro, dal valore di 700 euro. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di una volante di passaggio, che ha rintracciato il rapinatore in via Baldissera, poco distante. Mentre l'amico è riuscito a far perdere le proprie tracce, per lui sono scattate le manette.

Un paio di ore prima una rapina simile era avvenuta in via Diacono. Lì, un 23enne è stato seguito dopo essere uscito dal Carrefour ed è poi stato minacciato da due uomini armati di coltello. Presi 10 euro in contanti, i due si sono allontanati.