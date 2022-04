Il professionista rapinato del Patek Philippe da 40mila euro: 14 arresti

C'è anche un professionista milanese tra le vittime di un gruppo criminale che aveva messo in croce il centro della città di Genova e diversi treni che transitavano dal capoluogo ligure. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Genova Centro, che hanno arrestato in tutto 14 persone, il professionista meneghino che in quel momento si trovava lì in vacanza è rimasto vittima di un vero e proprio agguato. Contro di lui, alcuni membri del gruppo hanno organizzato un lungo pedinamento e poi una rapina dopo un lungo lavoro di osservazione. In particolare, all'uomo è stato sottratto un orologio di lusso da 40mila euro, un Patek Philippe.

Anche da quel episodio prende il via l'indagine, iniziata a settembre 2021 e coordinata dalla procura di Genova, nel corso della quale i militari hanno effettuato otto 8 arresti in flagranza, a seguito di ordinanza e per fermo di polizia giudiziaria. A questi arresti si aggiungono quelli di altre 6 persone fermate all'alba di mercoledì 27 aprile. In manette sono finiti principalmente giovani di origine nordafricana.

Eterogenea la tipologia delle vittime cadute sotto le grinfie del gruppo criminale, come riporta GenovaToday: anziani, adulti, giovani, pendolari a bordo treno o passeggeri in attesa. Il modus operandi era variegato: decine i furti con destrezza di portafogli e cellulari sottratti dalle borse o dalle giacche a locali cittadini o a ignari turisti, numerosi i furti avvenuti sia nei pressi delle pensiline ferroviarie ai danni di viaggiatori, sia a bordo treno (regionali e frequentati da pendolari ovvero a lunga percorrenza).

Spesso gli arrestati, dai bagagli collocati nell'apposito scompartimento a fine vagone, sottraevano macchine fotografiche, computer portatili, tablet e altri oggetti di valore (tra cui anche strumenti musicali), approfittando della distrazione dei passeggeri, allontanatisi momentaneamente dal loro posto assegnato. Talvolta, in prossimità delle fermate, sottraevano qualsiasi oggetto di valore riposto sui tavolini per poi dileguarsi, scendendo repentinamente dal treno, confidando nell'impossibilità della vittima di reagire, indotta a non inseguire gli aggressori per non lasciare incustoditi i restanti effetti personali a bordo treno.

Tra gli episodi contestati agli indagati vi è il caso, in particolare, di un'anziana signora, che, alla guida della sua auto, è stata fermata con la scusa dell'investimento di un gatto e le è stata sottratta repentinamente la borsa appoggiata sul sedile passeggero. È stata accertata anche la presenza di un sistema rodato, che prevedeva l'impiego di osservatori in costante contatto via auricolare, mediante la funzione della cosiddetta conferenza telefonica, i quali, una volta individuate le potenziali vittime, facendo particolare attenzione ad abiti firmati, orologi o borse di marca, provvedevano ad avvisare i complici in maniera da entrare in azione nel momento migliore.