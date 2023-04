Giornalista rapinato a Milano: aggredito con un cacciavite mentre torna a casa

Minacciato e scippato. Un uomo di 37 anni, un giornalista dei media della comunità ebraica di Milano, è stato aggredito e rapinato martedì sera in zona Giambellino mentre tornava a casa. Verso le 22.30, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 37enne è stato fermato in viale San Gimignano da un passante che ha finto di chiedergli un'indicazione stradale per poi puntargli contro un cacciavite e farsi consegnare l'iPhone.

Il cronista ha cercato di reagire ma alla fine ha dovuto arrendersi al rapinatore armato, che è scappato con il telefono. In soccorso dell'uomo è intervenuta una testimone che ha allertato il 112. I carabinieri del Radiomobile, subito intervenuti sul posto, hanno rintracciato il malvivente poco distante, in via delle Forze Armate, riconoscendolo grazie alla descrizione fornita dalla vittima.

Lo scippatore - un 34enne cittadino egiziano con precedenti - è stato quindi bloccato e arrestato, mentre il telefono è stato ritrovato sulla strada percorsa dall'uomo durante la fuga. Il giornalista derubato non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori.