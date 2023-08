Uomo rapinato del monopattino a Milano: colpito con una bottigliata in testa alle spalle

Uno lo ha seguito, l'altro gli ha spaccato una bottiglia di vetro in testa. Un uomo di 32 anni, italiano, è stato rapinato all'alba di mercoledì da due persone che gli hanno portato via un monopattino elettrico da 1.500 euro.

Il blitz dei malviventi è scattato poco dopo le 5.30, quando il 32enne si è fermato in piazza Bottini - davanti alla stazione di Lambrate - per bere da una fontanella. Lì, l'uomo si è accorto di essere seguito e si è quindi allontanato in direzione piazza Monte Titano, dove però è stato sorpreso alle spalle da un secondo aggressore che gli ha rotto una bottiglia di vetro tra il capo e la nuca.

Appena il 32enne è caduto sull'asfalto, i due hanno preso il mezzo e si sono allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il ferito è invece stato soccorso da un equipaggio del 118 e poi trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Lui stesso ha denunciato l'accaduto alla polizia.