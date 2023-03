Rapinato mentre cerca di pagare: un arresto

Stava per pagare in un chiosco, quando qualcuno l'ha spintonato e gli ha rubato il portafogli. L'episodio verso le 19.30 di sabato 18 marzo in piazza Duca d'Aosta.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e ha arrestato in flagranza un 24enne senegalese con precedenti. In base a quanto ricostruito, la vittima, un 47enne statunitense, è stata aggredita non appena ha tirato fuori il portafogli per pagare.

Il giovane rapinatore si era dato alla fuga, ma è stato intercettato dalla volante e trovato con addosso i 100 euro e 160 franchi che aveva appena rubato. Dopo l'arresto, è stato portato a San Vittore.