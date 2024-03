Turista rapinato dal branco in via Tocqueville: via il Rolex da 25mila euro

Due pugni in faccia e lo scippo. Un uomo di 43 anni, cittadino olandese, in Italia per turismo, è stato aggredito e rapinato all’alba in via Tocqueville, nel cuore della movida meneghina.

Stando a quanto ricostruito, poco prima delle 5, il 43enne è stato accerchiato da quattro uomini che lo hanno preso a pugni e gli hanno portato via un Rolex Gmt da 25mila euro.

È stato lo stesso 43enne poi a chiedere aiuto alla polizia, descrivendo i rapinatori come nordafricani. All’arrivo degli agenti, il branco aveva già fatto perdere le proprie tracce.