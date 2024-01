Milano, preso a pugni in faccia e rapinato del Rolex

Picchiato e rapinato. Un uomo di 28 anni, italiano, è stato aggredito e derubato all'alba di venerdì in via Bonnet, in zona Porta Garibaldi a Milano, nel cuore della movida.

Il 28enne, stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, è stato fermato in strada da due uomini - entrambi descritti dalla vittima come nordafricani - ed è stato colpito con dei pugni al volto dagli aggressori, che gli hanno portato via un Rolex dal valore di 14mila euro.

Quando gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia sono arrivati sul posto, i due avevano già fatto perdere le proprie tracce, con il bottino. Il ragazzo rapinato non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.