Uomo immobilizzato e rapinato dal branco in stazione

Circondato, immobilizzato e rapinato. Nel pomeriggio di giovedì 11 agosto, poco prima delle 18, è accaduto a un 45enne ecuadoriano mentre si trovava nella stazione del passante ferroviario di San Cristoforo, zona Navigli.

Un testimone, dopo aver assistito alla scena, ha chiamato il 112. Poco dopo alla polizia l'uomo ha riferito come stesse aspettando il treno quando quattro giovani apparentemente di origine nordafricana e una ragazzina l'hanno avvicinato e bloccato, per poi rapinarlo di 200 euro e infine darsi alla fuga.

I poliziotti sono riusciti a individuare uno degli aggressori, nonché il rapinatore che si era fisicamente impossessato del denaro sottratto, un 18enne egiziano con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare in Italia. Il ragazzo si trovava ancora in stazione, sulla banchina del binario 2. Insieme a lui anche la ragazzina, una 14enne italiana.

Arrestato per rapina aggravata in concorso, il giovane è stato portato in carcere a San Vittore. La 14enne invece è stata riaffidata alla madre.