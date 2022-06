Uomo aggredito mentre va in stazione: preso a pugni in faccia e rapinato

Il colpo in faccia e la fuga, fallita. Un ragazzo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e derubato un 30enne italiano.

La violenza è esplosa verso le due in piazza IV novembre, a due passi dalla stazione. L'aggredito, stando a quanto lui stesso ha riferito alla polizia, stava andando proprio in Centrale per prendere il treno, quando sarebbe stato sorpreso alle spalle dal ladro che gli avrebbe tirato via il cellulare che aveva in tasca. Appena si è accorto del furto, il 30enne ha reagito ma per tutta risposta il rapinatore gli ha sferrato un pugno in pieno volto e ha passato il telefono a un complice, che è riuscito a scappare.

Il 25enne è stato invece raggiunto e bloccato dalla polizia. Addosso gli agenti gli hanno trovato anche delle collanine e degli orecchini rubati, motivo per cui il ragazzo è indagato anche per ricettazione.