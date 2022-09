Rapinato con un coccio di bottiglia in centro a Milano

In due lo hanno avvicinato per poi minacciarlo con un coccio di bottiglia e alla fine lo hanno rapinato del tablet. L'episodio alle 23.30 di mercoledì 7 settembre in piazza Lina Bo Bardi, zona Repubblica.

La vittima, un 22enne italiano, ha allertato il 112 e sul posto è arrivata la polizia di Stato. In base a quanto riferito dal ragazzo, due uomini lo hanno avvicinato, spintonato e poi minacciato tenendo in mano un coccio di bottiglia.

In questo modo i due rapinatori sono riusciti a farsi consegnare il tablet del giovane, per poi darsi alla fuga.