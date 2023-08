Uomo colpito con un sasso in faccia e rapinato in strada a Milano dal branco

Un colpo in piena faccia, poi la fuga col bottino. Un uomo di 36 anni, cittadino egiziano, ha denunciato alla polizia di essere stato aggredito e rapinato martedì sera in via Rogoredo a Milano.

Stando al suo racconto, verso le 20.45 sarebbe stato avvicinato da tre persone - da lui descritte come straniere - che lo avrebbero accerchiato, buttato a terra e poi colpito con un sasso sotto l'occhio destro. Dopo averlo tramortito, i tre gli avrebbero preso 400 euro in contanti e un paio di cuffie bluetooth e sarebbero fuggiti.

Soccorso da un'ambulanza del 118, il 36enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato Milanese. Quando i poliziotti sono intervenuti, i rapinatori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.