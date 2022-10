Dodici anni, 8 rapine in 1 mese: continua la saga del baby bandito 'inarrestabile'

Ormai un habitué. È stato fermato nella notte tra venerdì e sabato, di nuovo, il 12enne già bloccato lunedì e giovedì di questa settimana per una serie di furti e rapine. Il ragazzino - entrato in Italia da minore straniero non accompagnato - non ha documenti ma ha raccontato lui stesso ai carabinieri di avere 12 anni, età poi confermata da un esame osseo svolto in ospedale, e di essere cittadino marocchino.

L'ultimo suo blitz è andato in scena in stazione centrale, dove ha scippato due turisti giapponesi della loro valigia e un passante di un cellulare e una carta di credito. A rintracciarlo sono stati i militari del Radiomobile, che dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, hanno localizzato il baby malvivente ancora in zona e ancora in possesso di parte della refurtiva.

Poche ore prima, Bilal - come lui stesso ha detto di chiamarsi - era stato dimesso dall'ospedale San Paolo, dove era stato portato perché affetto da scabbia. Lì ci era arrivato accompagnato, ancora, dai carabinieri che lo avevano bloccato dopo che giovedì pomeriggio aveva scippato una studentessa 20enne della collanina in corso Buenos Aires. In quell'occasione non aveva esitato a mordere e aggredire alcuni passanti che lo avevano immobilizzato, per poi confessare di avere la scabbia.

E lunedì erano stati sempre gli uomini del Radiomobile a fermarlo per aver rapinato - insieme a un complice poi fuggito - un turista americano 35enne in via Manzoni per portargli via un Rolex Daytona dal valore di 30mila euro. Proprio quella sera Bilal aveva detto di avere 12 anni ed era stato portato in ospedale, con gli investigatori che avevano scoperto che aveva già messo la firma su altri cinque blitz identici nel giro di un mese. Ricevuta la conferma dai medici sulla sua età, i militari non avevano potuto far altro che segnalarlo all'autorità giudiziaria - avendo meno di 14 anni non è imputabile - e accompagnarlo in una comunità di Genova. Da cui era poi scappato tornando a Milano, così come è fuggito la scorsa notte da un'altra comunità di Milano.

Dopo l'ennesima rapina di questa notte - l'ottava nel giro di trenta giorni -, i carabinieri lo hanno segnalato di nuovo. E per Bilal si apriranno di nuovo le porte di una struttura protetta.