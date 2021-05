Un ricercato per rapina è stato arrestato in Stazione Centrale

Nei guai un gambiano di 24 anni fermato da un agente in borghese della Polfer

Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura ed è stato arrestato dagli agenti della Polfer in Stazione Centrale a Milano. È successo nella giornata di mercoledì 26 maggio, nei guai un cittadino del Gambia di 24 anni condannato per aver commesso una rapina lo scorso mese di febbraio.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione, hanno notato un gruppo di uomini in Piazza Duca d'Aosta. Uno di loro, riconoscendo gli agenti in borghese, ha cercato di allontanarsi ma i detective lo hanno seguito e bloccato.

Durante gli accertamenti è emerso che la procura di Milano aveva emesso un provvedimento di carcerazione a suo carico. Nei giorni scorsi, infatti, i giudici del tribunale milanese lo avevano condannato a oltre due anni di reclusione per una rapina commessa nel capoluogo lombardo lo scorso mese di febbraio. Il 24enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.