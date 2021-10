Ricercato per rapina: arrestato in Stazione Centrale a Milano

Ricercato per rapina e altri reati, si trovava alla stazione Centrale di Milano, ma è stato scoperto dalla polizia di Stato e arrestato. Nei guai un 44enne italiano.

L'uomo è stato notato dalla Polfer per il suo atteggiamento sospetto e fermato per un controllo. Così è emerso come fosse destinatario di un provvedimento di carcerazione per rapina, lesioni e danneggiamento.

Il 44enne era già stato sottoposto a libertà vigilata e la Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia aveva emesso un'ordinanza di aggravamento di questa misura disponendone l'associazione presso la Rems (Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere (Mn), per il periodo di un anno. Dopo l'arresto degli agenti della polizia ferroviaria di Milano, pertanto, l'uomo è stato condotto nella struttura.