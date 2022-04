La ragazza che insegue un rapinatore per strada dopo uno scippo

L'aveva adocchiata già in metropolitana: una giovane donna e con un bel cellulare tra le mani. Adocchiata ma non inquadrata perché quella che lui credeva potesse essere una facile preda da scippare, non si è data per vinta e lo ha inseguito di corsa fino a farlo arrestare dalla polizia.

Non poteva andare peggio al 21enne algerino che intorno alle 20 di giovedì ha deciso di strappare dalle mani di una sua coetanea italiana lo smartphone, davanti alla fermata Piola, della linea verde della metro di Milano. Il ragazzo, uno già conosciuto ai taccuini delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona (furto e rapina), è stato bloccato dagli agenti della volanti. Correva lungo viale Lombardia, in direzione nord, inseguito dalla 21enne che aveva appena aggredito.

Premio per la ragazza, oltre alla soddisfazione di aver fatto arrestare il "suo" scippatore, anche la possibilità di recuperare nel giro di pochi minuti il suo telefono. L'algerino è ora accusato di tentato furto con strappo.