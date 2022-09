Il rapinatore armato di forbici che terrorizza farmacisti e bancari

Armato di forbici o taglierino avrebbe rapinato diverse farmacie e banche usando sempre la stessa modalità. È stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Milano, durante uno dei colpi in farmacia, a Milano. Lui, Salvatore C. di 49 anni, è un senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi e questa volta è accusato di rapina aggravata dall'utilizzo di arma da taglio. Era stato arrestato in flagranza per una rapina a mano armata in uno store Arcaplanet di Milano nel 2017 e per un tentativo di rapina in banca anni prima.

Il suo arresto non è casuale ma frutto di un'indagine mirata degli investigatori di via Fatebenefratelli, che nasce dopo un anomalo aumento degli assalti nella zona di Maciachini. Tutte le volte le vittime descrivevano il responsabile allo stesso modo: indossava una maglietta con una bandiera inglese stilizzata. E agiva sempre armato di forbici o taglierino. Per questo i "falchi" della Mobile, specializzati nel contrasto al crimine diffuso, hanno intensificato i servizi di pattugliamento sui potenziali obiettivi nell'area interessata.

Martedì pomeriggio è arrivato il momento giusto. I poliziotti sono intervenuti per un tentativo di rapina a una farmacia di via Farini, da parte di un uomo armato di forbici e corrispondente ancora alla medesima descrizione. La reazione della farmacista - urla disperate per chiedere aiuto - aveva nel frattempo costretto l'uomo a fuggire. Volanti e agenti in borghese hanno subito rafforzato i controlli nella zona: sia in via Farini che nei pressi di una farmacia in piazzale Maciachini, rapinata pochi istanti prima.

Nel giro di alcune decine di minuti ecco che la trappola porta i suoi frutti: il rapinato viene intercettato in metropolitana. I "falchi' sono riusciti a bloccare l'uomo nel mezzanino della stazione Maciachini, sulla linea gialla (M3). Il fermato, una volta identificato, è risultato già destinatario di un provvedimento di cattura come cumulo pene e in possesso di 330 euro in contanti appena rapinati e immediatamente restituiti alla farmacia. Grazie al rinvenimento degli abiti utilizzati per la commissione delle altre rapine, l'uomo è ritenuto responsabile di altri cinque episodi: 3 farmacie (via Murat, via Farini e piazzale Maciachini) e 2 banche (via Ornato e via Farini), stesse modalità e stessa zona.