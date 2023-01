Fallisce colpo in banca e rapina un cliente: arrestato a Milano

Col volto coperto e un coltello in mano, aveva provato a rapinare una banca, ma quando si era reso conto che non ce l'avrebbe fatta, ha ripiegato su un cliente. L'episodio mercoledì 19 gennaio all'Unicredit di piazza Zerbion di Saint Vincent (Ao). Ora il presunto responsabile è stato arrestato dai carabinieri a Milano.

L'episodio era avvenuto intorno alle 15.30, quando nella filiale era scattato l'allarme e sul posto erano intervenuti i militari della compagnia locale. Poco prima, il rapinatore aveva intimato alle impiegate di consegnargli il denaro minacciandole con un coltello, ma quando si era accorto che il suo piano sarebbe fallito a causa delle misure di sicurezza della banca, che impedivano di asportare il contante, aveva cambiato obiettivo.

Ad essere preso di mira un cliente della banca, che oltre a essere rapinato di 100 euro, è stato anche costretto dal rapinatore a legare i polsi delle impiegate con del nastro isolante. Il responsabile della rapina è stato rintracciato grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini registrate dalle videocamere di sicurezza presenti in banca e nel Comune. Queste ultime, in particolare, hanno portato a individuare la targa della Renault con la quale l'uomo si è dato alla fuga.

Il rapinatore, poi, grazie a una segnalazione, è stato individuato come il 43enne italiano con diversi precedenti di polizia, che era scappato dalla Comunità Lumiere di Chatillon. Seguendo le sue tracce, i militari sono arrivati a Milano, dove la compagnia Monforte lo ha rintracciato in corso Lodi. Addosso aveva gli stessi abiti usati per la tentata rapina e nello zaino il cappellino di lana immortalato dalle telecamere, oltre a guanti in lattice.