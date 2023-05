Rapina farmacia nel Milanese: preso

Ha rapinato una farmacia riuscendo a rubare quasi mille euro. Ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. L'episodio nel pomeriggio di venerdì 19 maggio a Buccinasco (Milano).

L'uomo, un 49enne italiano senza occupazione e con precedenti sempre per rapina, è stato arrestato in flagranza dai militari: con sé aveva ancora il bottino del colpo. Poco prima era entrato in una farmacia di via Marzabotto con il volto in parte coperto da cappuccio e felpa e, senza usare armi, e si era impossessato del registratore di cassa spintonando un dipendente.

Grazie alla descrizione della direttrice della farmacia, una 59enne italiana, i militari hanno rintracciato e fermato l’uomo che si trovava in via Tiziano angolo via Garibaldi ancora in possesso della refurtiva - 974 euro - che è stata restituita. Dopo l'arresto, il 49 enne è stato portato a San Vittore.