Arrestato il rapinatore di farmacie in mountain bike

Era già nell’occhio del ciclone l’uomo conosciuto come rapinatore di farmacie in mountain bike, per una serie di colpi nella zona di piazza Udine. Gli agenti di polizia hanno arrestato il 41enne cittadino italiano giovedì mattina per una rapina aggravata ai danni di una farmacia. L’uomo era stato da poco scarcerato a Parma e affidato in prova ai servizi sociali.

È stato colto in flagranza intorno alle 9.30 di giovedì 12 ottobre. L’uomo è stato visto dagli agenti, all’angolo tra via Ronchi e via Treves, mentre appoggiava la bicicletta al muro dell’attività commerciale. Il rapinatore, tirato su il cappuccio e lo scaldacollo per camuffare la propria identità, è entrato subito nella farmacia di via Ronchi 31. Il 41enne si è subito diretto dietro il bancone con un grosso coltello da cucina alla mano con il quale non ha esitato a minacciare le due farmaciste. Ritirati poco 280 euro è uscito dal negozio, ma è stato subito bloccato dai falchi.

Secondo quanto riportato dalla polizia, l’uomo è stato ricollegato facilmente alle altre rapine denunciate. In casa, infatti, sono stati trovati gli abiti indossati nel tentato colpo del 30 settembre ai danni della farmacia di piazza Udine. Inoltre, il 41enne è stato riconosciuto da una delle farmaciste che aveva già avuto la sfortuna di incontrarlo nella precedente rapina del 26 settembre ai danni della stessa attività commerciale.