Il rapinatore 'incastrato' da un grosso cerotto alla mano

Ha tentato due colpi in altrettante farmacie del centro. Ma è stato fermato in entrambe le occasioni e poi 'incastrato' da un grosso cerotto alla mano. L'episodio nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, intorno alle 13.30, tra via Santa Maria Segreta e piazza Cordusio.

A finire in manette con l'accusa di tentata rapina aggravata, un 38enne italiano con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Poco prima di essere fermato, era entrato in un negozio di via Santa Maria Segreta e con un paio di forbici alla mano aveva intimato al farmacista di aprire la cassa. Proprio in quel frangente, però, è arrivato un corriere per consegnare dei pacchi e, insieme al farmacista, ha fermato l'uomo e chiamato il 112.

Una volta sul posto, la volante ha bloccato il 38enne traendolo in arresto. Grazie ad alcuni accertamenti, si è scoperto che mezz'ora prima della rapina in via Santa Maria Segreta, l'uomo ne aveva tentata un'altra in piazza Cordusio. In questo caso a bloccarlo era stato il fratello del titolare. L'aspirante rapinatore è stato riconosciuto grazie all'abbigliamento indossato e a un grosso cerotto sulla mano, entrambi dettagli che sono stati immortalati dalle telecamere.