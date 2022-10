Il rapinatore arrestato dopo 12 colpi nei supermercati e nelle farmacie

Un lavoro. Rapinare per lui non è altro che questo: un'occupazione. È stato arrestato a Milano un 53enne italiano, autore di 12 rapine. La polizia di Stato, nell’ambito di una attività coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, ha arrestato l'uomo, gravemente indiziato di essere il presunto responsabile di 12 rapine aggravate.

I colpi sarebbero stati commessi, tra il 10 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022: ai danni di farmacie e supermercati di Milano, per un bottino totale di quasi 6mila euro. L'esecuzione d'arresto, richiesta dai pubblici ministeri del VII Dipartimento della procura milanese, è stata eseguita direttamente in carcere: il pluripregiudicato era attualmente detenuto per altra causa a San Vittore: lo scorso 3 gennaio fu arrestato in flagranza dai poliziotti dalla Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile per la rapina aggravata consumata ai danni di un supermercato in via Millelire.