"Sono quello di ieri": rapinatore fidelizzato torna nella stessa farmacia

Dopo aver avuto successo una prima volta, ha deciso di tornare nella stessa farmacia per rapinarla di nuovo e si è presentato dicendo "sono quello di ieri". In questa occasione, però, non ha avuto successo, venendo fermato e arrestato dai carabinieri. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 marzo, in centro a Desio (Mb), dove un 36enne residente nel Bresciano è finito in manette dopo essere stato colto in flagrante.

L'uomo è entrato nella farmacia Molgora di piazza Don Giussani con il volto nascosto e ha minacciato il farmacista con un paio di forbici, riuscendo a farsi consegnare circa 350 euro, per poi scappare a piedi. Il giorno prima il 36enne aveva già rapinato la stessa farmacia.

Il secondo colpo non è passato in osservato: una barista ha notato l'uomo mentre fuggiva e, sapendo che nella farmacia c'era già stata una rapina, ha provato a bloccarlo. Nella colluttazione, lui ha perso il giubbotto, ma è riuscito comunque ad allontanarsi a piedi. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme ai carabinieri.

I militari hanno individuato il rapinatore mentre correva nella zona adiacente al parco Tittoni. Fermato, ha provato a giustificarsi dicendo che stava andando a fare jogging, ma i jeans che indossava e le diverse banconote nascoste in tasca l'hanno smascherato.

Accompagnato in caserma e identificato come l'autore della rapina attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, il 36enne è stato arrestato e portato in carcere a Monza, in attesa di essere interrogato. Da accertamenti è stato scoperto che da giorni viveva in una stanza di hotel, dove stava andando a nascondersi prima di essere fermato.