Il bandito "azzurro" che faceva le rapine con la maglia dell'Italia addosso

L'Italia andava avanti nel suo cammino europeo, lui nel suo percorso, quasi di pari passo. Ma se gli azzurri sono riusciti a superare tutti gli ostacoli, fino ad arrivare alla finale con l'Inghilterra, lui si è fermato prima, non riuscendo a dribblare i poliziotti. Un uomo di 45 anni, il catanese A.D., con numerosissimi precedenti alle spalle, è stato arrestato martedì dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria perché ritenuto responsabile di almeno cinque rapine, tutte messe a segno con addosso la maglia dell'Italia, intanto impegnata agli Europei 2020.

Per lui le manette sono scattate martedì pomeriggio, poco dopo le 16, quando una Volante lo ha bloccato mentre cercava di nascondersi in un cantiere di corso Plebisciti subito dopo un blitz all'interno di una farmacia di via Castel Morrone. Stando a quanto appreso, il 45enne era entrato nel locale, aveva minacciato la farmacista, l'aveva spintonata in un angolo e quindi era fuggito a piedi dopo aver svuotato la cassa. La vittima, però, aveva immediatamente dato l'allarme e un testimone - un peruviano in bici - aveva seguito il rapinatore indicando poi la via di fuga agli agenti, che erano subito riusciti a fermarlo, recuperando anche il bottino.

A quel punto, gli investigatori del commissariato - guidati dal dirigente Manfredi Fava - hanno recuperato una nota che era stata emanata un paio di giorni prima dalla divisione anticrimine della Questura, che aveva evidenziato una serialità di rapine in quella zona.

Le cinque rapine in una settimana

A entrare in azione, avevano accertato gli specialisti, era stato sempre un uomo con addosso una maglietta dell'Italia, esattamente la stessa che aveva il 45enne protagonista del raid in farmacia. Così i poliziotti hanno verificato che c'era proprio la sua mano dietro ad almeno altre quattro rapine. La prima era avvenuta il 30 giugno in un salone di una parrucchiera in viale Abruzzi, con bottino di mille euro, subito seguita - quello stesso pomeriggio - da un blitz in un ottico di via Paisiello, che aveva però fruttato "soltanto" 40 euro in contanti.

Il 3 luglio altri due raid: in una farmacia di via Stradella - da dove il 45enne aveva portato via 300 euro - e un'altra in un bar della zona. Tre giorni dopo, la fine della corsa.

Chi è il rapinatore "azzurro"

Dopo averlo fermato in flagranza, gli investigatori - proprio per confermare l'ipotesi che il rapinatore seriale fosse lui - hanno perquisito un dormitorio Caritas in cui l'uomo passa le notti. Da lì sono saltati fuori alcuni degli abiti che il "bandito azzurro" indossava durante i colpi, tutti messi a segno a volto scoperto e minacciando le vittime facendo credere loro di avere un coltello in tasca.

Il 45enne, che ha numerosissimi precedenti penali e un foglio di via dalla Sicilia che lo ha costretto a spostarsi prima in Piemonte e poi in Lombardia, ha confessato di avere problemi di tossicodipendenza ed è verosimile che i soldi rubati servissero per comprare le dosi.

Durante la sua carriera criminale, decisamente lunga, si è reso anche protagonista di un'aggressione a un medico nel carcere torinese delle Vallette per cercare di fuggire. Da martedì si trova invece a San Vittore.