Milano, rapinatore sfrutta la mascherina per nascondere il volto ma non basta: arrestato

Pensava che grazie alla mascherina per coprire naso e bocca sarebbe stato impossibile identificarlo. Alla fine invece è finito nella rete della polizia. In manette un cittadino afgano di 25 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto.

È stato arrestato dalla polizia ferroviaria nella stazione ferroviaria di Milano Repubblica. Lo straniero, indossando una mascherina chirurgica, si era reso responsabile di due furti con strappo di telefoni cellulari ai danni di due ragazze a bordo treno.

Dalla visione delle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del responsabile, persona conosciuta per analoghi reati in ambito ferroviario e, dopo una serie di appostamenti, lo hanno individuato ed arrestato mentre era nella stazione di Milano Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.