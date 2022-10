Prima cliente, poi rapinatore: 7 colpi in Porta Venezia

In appena tre settimane avrebbe messo a segno e tentato un totale di sette colpi, tutti nella zona di Porta Venezia. Fermato dalla polizia, un 44enne italiano consideratore l'autore seriale delle rapine commesse in diversi negozi del quartiere. Gli investigatori lo hanno battezzato "il cliente" perché prima di rapinare faceva sempre dei sopralluoghi fingendosi, appunto, interessato agli acquisti.

L'uomo è stato fermato come indiziato di delitto al termine delle indagini coordinate dalla procura milanese. La prima delle rapine di cui è accusato risale allo scorso 17 settembre, quando la cassiera 23enne di un supermercato di via Filzi, verso le 17.30, era stata minacciata. La ragazza aveva raccontato come un uomo avesse appoggiato una lattina di birra sul nastro, per poi intimarle di consegnare l'incasso, facendo crederle di essere sul punto di tirare fuori un coltello dalla tasca dei pantaloni. Presi i soldi, era subito scappato.

Le telecamere di videosorveglianza presenti del punto vendita hanno permesso ai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia di riconoscere l'uomo come l'autore di un'altra rapina, commessa lo stesso giorno alle 5.45 in un'edicola di corso Buenos Aires. Il 44enne avrebbe prima spintonato l'edicolante e subito dopo rubato dal registratore di cassa. A 11 giorni di distanza, nel tardo pomeriggio del 28 settembre, verso le 18.45, sono state commesse altre due rapine in un negozio di cosmetici, sempre in corso Buenos Aires. E il titolare, durante la denuncia, ha riconosciuto il 44enne indagato come l'autore del colpo.

E ancora, secondo gli inquirenti l'uomo è il responsabile anche di due tentate rapine del 20 settembre alle 18.30 e del 3 ottobre alle 10.45, entrambe in un ristorante di via Panfilo Castaldi, e di un'altra tentata rapina del 4 ottobre alle 19, ai danni del negozio di cosmetici già preso di mira due volte. Nel complesso il 44enne, che dopo essere stato messo ai domiciliari era evaso, è accusato di 7 rapine e tentate rapine.