Ragazzi reagiscono al branco: uno dei rapinatori in ospedale col naso rotto (e arrestato)

Ferito e arrestato. Un uomo di 36 anni, cittadino della Sierra Leone con precedenti, è finito in ospedale, e in manette, mercoledì sera dopo una rapina messa a segno in zona stazione Centrale insieme ad altri quattro o cinque complici.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il raid del branco è scattato verso le 22.30 in piazza IV novembre, all'angolo con via Filzi. I testimoni che hanno telefonato al 112 hanno segnalato una lite tra più persone, ma una volta arrivati sul posto gli agenti hanno ricostruito che in realtà un 23enne e un 26enne, entrambi italiani, erano stati aggrediti e rapinati da un gruppetto di cique, sei persone, che avevano rubato loro un cellulare per poi colpirli con una catena e guadagnarsi la fuga.

"Impresa" che, però, non è riuscita al 36enne, che è stato bloccato e ha ingaggiato una colluttazione con i due derubati, avendo la peggio. L'uomo - che è stato formalmente dichiarato in arresto con l'accusa di rapina in concorso con ignoti - è infatti finito al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo a casa della frattura delle osse nasali e di una ferita alla mano destra. Il telefono rubato è invece sparito insieme al resto del branco.