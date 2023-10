Arrestato il duo di rapinatori che aveva colpito la stessa banca tre volte

Avevano rapinato due supermercati a Buccinasco e una banca a Settimo Milanese in cui avevano colpito ben tre volte. Si tratta di due uomini arrestati dai carabinieri di Corsico nel pomeriggio di martedì 17 ottobre. Uno dei due rapinatori è indagato anche per ricettazione di due motocicli e per altre due rapine in cui, però, avrebbe agito da solo.

I due, di nazionalità italiana, sono stati scovati dalle autorità dopo una serie di indagini iniziate ad aprile scorso. I militari hanno ricostruito i diversi colpi: dalle indagini è emerso che le cinque rapine erano fatte dalla stessa mano.

Attraverso le immagini delle videosorveglianze e le diverse testimonianze raccolte, sono stati individuati i due uomini. I rapinatori si trovano in custodia cautelare al carcere di San Vittore.