I 'rapinatori perdenti': falliti tre colpi in un'ora

Anche per essere rapinatori ci vuole talento. Una caratteristica che sembra mancare del tutto a due ragazzi che in meno di un'ora hanno tentato - e fallito - tre colpi.

I giovani - un 20enne di Milano e un 18enne di Seregno (Mb), entrambi con precedenti - hanno preso di mira tre automobilisti e motociclisti di passaggio cercando di rapinarli. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, intorno a mezzanotte a Meda (Mb). Il primo tentativo è stato fatto in viale Tre Venezie: dopo aver intercettato una 19enne alla guida di una Fiat Panda, i due l'hanno minacciata con un oggetto appuntito, e obbligata a consegnargli le chiavi dell’auto. Ma non riuscendo ad avviarla sono scappati.

Poco dopo, all'angolo tra via Edmondo de Amicis e piazza della Stazione, si sono seduti sullo scooter di un 14enne che sarebbe stato minacciato e invitato ad allontanarsi. Dopo aver provato (ancora senza successo) ad accendere lo scooter, hanno rincorso il ragazzino per farsi dare le chiavi, ma anche in questo caso il colpo è fallito. Infine hanno tentato di fermare uno scooterista 55enne afferrandolo per un braccio, ma l’uomo è riuscito a rimanere in equilibrio e a fuggire. Nel frattempo i due rapinatori maldestri gli hanno lanciato contro una bottiglia di vetro finita poi contro un’Audi che stava passando proprio in quel momento.

Nel frattempo era stato chiamato il 112. Sul posto i carabinieri di Seregno, che sono riusciti a intercettare e fermare i due ragazzi. Il 20enne avrebbe tentato di reagire e opporsi ai militari, ma è stato fermato e arrestato insieme al suo complice. Dopo il processo per direttissima, entrambi si trovano ai domiciliari.