I baby rapinatori e il raid per rubare un giubbotto e un paio di cuffie

In manette due minorenni. Il blitz lo scorso 20 febbraio

/ Via Giuseppe Dezza

Minorenni, ma già con atteggiamenti da baby criminali. Due ragazzini, entrambi con meno di 18 anni, sono stati arrestati venerdì scorso a Milano dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale per i minorenni perché ritenuti responsabili di una rapina commessa lo scorso 20 febbraio nei giardinetti di via Dezza.

Quella sera, quattro ragazzi erano stati avvicinati dai due - uno marocchino, l'altro egiziano - ed erano stati minacciati con un coltellino svizzera e una bottiglia di vetro per poi essere derubati di un giubbotto, un paio di cuffie e 40 euro in contanti.

Dopo il blitz, i baby rapinatori - entrambi con precedenti - avevano fatto perdere le proprie tracce, ma le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Genova li hanno incastrati. A casa di uno dei due sono stati trovati il giubbotto e il paio di cuffie.

Per i due si sono aperte le porte del carcere di Milano. Non è escluso, stando a quanto trapelato, che i due possano essere responsabili di altri colpi simili messi a segno in zona negli stessi mesi.