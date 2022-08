I rapinatori da record: 24 colpi in 5 mesi

Hanno messo a segno quasi cinque rapine al mese, per un totale di 24 nell'arco di cinque mesi. Ma sono stati individuati e arrestati nella mattinata di mercoledì 31 agosto nelle loro case dell'hinterland milanese.

In manette due italiani di 38 e 33 anni, accusati di 24 rapine commesse tra novembre 2020 e marzo 2021 in diversi supermercati di Milano e hinterland e in un 'compra oro'. Il loro arresto è arrivato al termine di un'indagine della Squadra Mobile della polizia di Stato e dal commissariato Porta Genova, coordinata dalla procura di Milano.

I colpi venivano eseguiti con particolare "violenza e irruenza", spiegano gli investigatori, che hanno definito la serialità dei due rapinatori come 'local express'. I due agivano sempre con la stessa modalità. Il primo arrivava in auto vicino al negozio prescelto, mentre l'altro, fingendosi un cliente, entrava con indosso un cappellino, una mascherina e uno scaldacollo. Poi, al momento di pagare in cassa, tirava fuori una pistola semiautomatica Glock, puntandola contro i dipendenti e intimandogli di consegnare l'incasso. Subito dopo, si dava alla fuga. All'esterno degli esercizi rapinati, in 22 dei colpi contestati, il complice aspettava su una Bmw intestata alla compagna, del tutto estranea alle indagini.