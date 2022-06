I rapinatori rintracciati grazie alla geolocalizzazione dell'Iphone

Lo avevano rapinato, ma lui è riuscito a risalire a loro grazie alla geolocalizzazione del suo Iphone. L'accaduto nella serata di martedì 28 giugno, intorno alle 20, in via de Amicis, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Tutto era iniziato lunedì 27 giugno, quando il proprietario dell'Iphone, un ragazzo italiano, era stato rapinato da due uomini, da lui descritti come nordafricani, in viale Monza. Oltre al telefono, gli erano stati portati via anche dei contanti.

Dopo aver denunciato la rapina subita, martedì la vittima ha tracciato lo smartphone e si è recato sul luogo individuato, nelle adiacenze della stazione di Porta Genova, dove ha riconosciuto i suoi aggressori. La volante, accorsa sul posto, è riuscita a fermare uno dei due uomini, un 31enne marocchino.