'Rapinatori teen' arrestati per cinque colpi

Sei adolescenti arrestati con l'accusa di aver commesso cinque rapine a danno di coetanei. Questo l'esito delle indagini della squadra mobile della questura e dei carabinieri di Pavia.

A finire nei guai sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni, di cui alcuni già arrestati per episodi analoghi. Per loro la Procura dei minori di Milano ha predisposto la collocazione in comunità o la permanenza domiciliare. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, i 'rapinatori teen', tutti residenti a Pavia, si riunivano per commettere rapine nel centro storico.

Cinque, in tutto, i colpi di cui i ragazzi sono ritenuti responsabili e che sono avvenuti lo scorso gennaio a danno di altri adolescenti. Poliziotti e militari sono risaliti ai sei indagati grazie ad alcune testimonianze, nonché visionando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.