I due uomini che non potranno più entrare in nessun bar di Milano e hinterland

Colpiti dal 'Daspo Willy', due uomini sono stati banditi da tutti i locali e i bar della città metropolitana di Milano per due anni. A deciderlo il questore di Milano dopo che entrambi erano stati arrestati lo scorso weekend in corso Como.

Destinatari del provvedimento un 21enne e un 31enne, entrambi marocchini e con diversi precedenti, che nel weekend erano finiti in manette durante un'attività di controllo notturna degli agenti.

In particolare il 31enne era stato arrestato per furto aggravato, dopo che i poliziotti lo avevano bloccato mentre cercava di sottrarre il portafogli dalla borsa di una turista giapponese. L'uomo ha un esteso curriculum di reati che vanno dalla rissa alla resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 15 ottobre in via Paolo Sarpi aveva rubato lo smartphone dal giaccone di un cliente in un locale e già all'epoca era stato arrestato, venendo sottoposto all'obbligo di firma.



Il 21enne, invece, era stato tratto in arresto per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per aver strappato una collanina d'oro a un giovane e poi per aver colpito un poliziotto con pugni, calci e il lancio di pietre, nel tentativo di evitare l'arresto. Anche lui ha precedenti di polizia, per spaccio e rapina. Il giovane malvivente lo scorso 30 ottobre, insieme a due complici aveva rapinato tre giovani in piazza XXIV Maggio, venendo arrestato e anche lui sottoposto all'obbligo di firma.

Ai due rei il questore ha vietato, per due anni, di entrare e sostare nelle vicinanze di locali notturni, discoteche, pub e bar dell'intera città metropolitana di Milano. Il 21enne ha ricevuto anche un avviso orale.