Rapinatrice assalta una coppia 'armata' con una bottiglia

Insieme a due complici ha fatto irruzione nei pressi di un bar ed ha aggredito e rapinato una coppia. È stata arrestata dai carabinieri mentre i suoi compagni di scorribande sono riusciti a fuggire. Lei è una peruviana di 27 anni e fino alla scorsa notte era del tutto priva di precedenti. A ricostruire l'accaduto sono i militari del Comando provinciale di Milano.

Succede in via Pietro Crespi, strada che collega viale Monza al Parco Trotter, attorno all'1 di giovedì. A quell'ora la rapinatrice insieme a due uomini si scaglia contro una coppia di connazionali, un 50enne e una 39enne. Quando l'uomo finisce a terra, è la 27enne a colpirlo a un braccio con un coccio di bottiglia. Così come è sempre lei a prendere tre cellulari, due paia di occhiali da sole, passaporto e chiavi dalla borsa della 39enne.

I carabinieri della Compagnia Duomo riescono a fermare la donna ma non i complici, che nel frattempo hanno fatto perdere le loro tracce. La giovane è stata portata a San Vittore e la refurtiva è stata recuperata parzialmente. L'uomo aggredito con la bottiglia è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in via Crespi. Non è stato portato in ospedale ma a rimediato una lesione all'avambraccio destro e un'abrasione alla gamba.