Donne aggredite, terrorizzate e rapinate in centro a Milano: due arresti

Ben 5 rapine fotocopia. Una uguale all'altra, tutte messe a segno da due malviventi tra il 23 settembre e il 29 ottobre 2021 con le stesse modalità in zona Loreto a Milano, sempre a danno di ultra60enni. E per i presunti responsabili, due uomini di 33 e 47 anni, entrambi cittadini marocchini, sono scattate le manette nella mattinata di giovedì 9 giugno. Ad arrestarli sono stati gli agenti del commissariato Villa San Giovanni che sono arrivati ai due indagati al termine di un'indagine coordinata dalla procura di Milano e svolta gomito a gomito con i poliziotti del commissariato Città Studi. Il fatto è stato reso noto dalla questura con una nota.

Le indagini sono iniziate dopo le denunce delle vittime: i detective si sono subito accorti che tutti i verbali presentavano gli stessi particolari. Tutte le vittime - donne dai 63 agli 82 anni, tutte con addosso preziosi monili - erano state aggredite nel tardo pomeriggio in zona Loreto mentre rincasavano da sole. Tutte erano state aggredite da due uomini: il primo braccava la vittima alle spalle, il complice, invece, entrava in scena pochi istanti dopo strappando i preziosi. Infine i due scappavano senza lasciare nessuna traccia.

Determinante per l'indagine - hanno spiegato da via Fatebenefratelli - è stata la rapina messa a segno il 25 ottobre in via Predabissi. In quell'occasione i due malviventi erano stati ripresi dalle telecamere interne di un condominio e, nonostante indossassero le mascherine, erano stati riconosciuti dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni. Erano così stati fermati e durante una perquisizione, hanno puntualizzato i detective, erano stati trovati gli stessi vestiti utilizzati durante il colpo. Non solo, le vittime - convocate dagli investigatori - avrebbero riconosciuto i malviventi dalla "visione degli album fotografici sottoposti".