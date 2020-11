Blitz coltello in pugno nelle macchine dei passanti: preso l'incubo degli automobilisti

Era diventato il terrore degli automobilisti. Da vero seriale, con un copione sempre praticamente identico, era riuscito a mettere a bersaglio almeno tre rapine scegliendo a caso le sue vittime e portando sempre a segno il colpo. Sulla sua strada, però, ha lasciato troppi indizi, che non sono sfuggiti agli investigatori. Un uomo di 34 anni, un cittadino brasiliano irregolare in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano perché indiziato di aver commesso tre rapine tra maggio e agosto.

A fermarlo sono stati ali agenti del commissariato Bonola, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Milano. I fari sul 34enne si erano accesi proprio a fine estate, quando sulle scrivanie dei poliziotti erano arrivate le denunce di tre automobilisti che erano stati aggrediti e derubati al termine di tre diversi blitz praticamente identici tra loro.

Il primo episodio segnalato agli agenti era avvenuto alle 3.30 del 24 maggio quando - mentre rientrava in macchina a casa - un 45enne italiano era stato avvicinato in zona QT8 da un rapinatore "vestito da donna", stando a quanto riferito dalla Questura. Salito a bordo della vettura minacciando il guidatore con un coltello al grido di "ti buco le gomme", il bandito si era fatto prima consegnare 50 euro e poi si era fatto portare in piazzale Zavattari, dove aveva rubato lo smartphone al conducente.

Alle 10.30 del 31 luglio, invece, a finire nel mirino era stato un 63enne, che si era fermato in auto in via Capecelatro a leggere un libro in attesa di un familiare che era in ospedale per una visita. Il 34enne si era avvicinato per chiedere informazioni sul tipo di lettura e, avuta una risposta garbata dalla vittima, era salito a bordo dell'auto. Innervosito per la risposta dell'automobilista che gli aveva ordinato di scendere, il rapinatore aveva estratto un coltello dalla borsa e si era fatto dare 120 euro. L'ultimo episodio - almeno tra quelli denunciati - è del 22 agosto, sempre di notte. A essere aggredito era stato un 51enne che era fermo in via Salmoiraghi allo stop: anche lì solite minacce, l'imposizione all'autista di farsi accompagnare in Loreto e poi la rapina di 30 euro.

Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, gli investigatori sono riusciti a dare un nome e un volto al rapinatore e giovedì lo hanno rintracciato e fermato in piazzale Segesta. Per lui si sono così aperte le porte del carcere di San Vittore.