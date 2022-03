Rapine violente: arrestati 8 minori (dai 12 ai 17 anni) della baby gang 'Z4'

Violente aggressioni e rapine messe a segno nei quartieri di Corvetto e Calvairate. Con queste accuse nella mattinata di mercoledì 2 marzo sono stati arrestati 8 minorenni, tra i 12 e i 17 anni, membri della baby gang 'Z4'.

Al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, dal sostituto Sabrina Ditaranto, i carabinieri di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti degli 8 minori, gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori della compagnia di Porta Monforte, i baby rapinatori agivano in gruppo soprattutto nelle zone di Corvetto e Cavairate, est di Milano, rapinando e aggredendo con violenza i passanti dopo averli avvicinati con una scusa. In totale gli vengono contestate ben 14 rapine, anche tentate, avvenute su autobus, all'interno di parchi, alle fermate di mezzi e in punti di ritrovo dei giovani. A comporre il loro bottino smartphone e altri oggetti di valore.