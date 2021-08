I ciclisti buttati a terra e derubati della bici nel Parco delle Groane

Cinque rapine fotocopia. Tutte sulla ciclabile del Parco delle Groane che collega Ceriano Laghetto e Solaro (al confine tra la Provincia di Monza e la Città Metropolitana di Milano), tutte a danno di ciclisti. E il presunto responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Cesano Maderno con le accuse di rapina aggravata, lesioni ed estorsione.

Si tratta di un 30enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora. Il fatto è stato reso noto dai militari dell'Arma attraverso un comunicato.

Le rapine

Le rapine denunciate ai carabinieri nell'ultimo mese erano tutte una uguale all'altra. Tutti i ciclisti, infatti, hanno messo a verbale di essere stati aggrediti da un uomo sbucato all'improvviso dalla fitta vegetazione. E proprio grazie alle denunce presentate i detective della tenenza di Cesano Maderno, in collaborazione con i colleghi della stazione di Solaro, sono risaliti al 30enne.

L’uomo è stato fermato nella giornata di mercoledì 4 agosto e dopo la convalida del fermo è stato trasferito nel carcere di Monza. Per il momento le biciclette oggetto di furto non sono state trovate e sul caso sono in corso indagini, l'ipotesi investigativa più accreditata è che siano state finite in un giro di ricettazione.